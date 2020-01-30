Туристические возможности Беларуси презентовали на выставке в Вильнюсе

30 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Туристические возможности Беларуси презентовали на выставке Adventur 2020, которая прошла с 24 по 26 января в Вильнюсе, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

"Участники презентации подробно рассказали о туристическом потенциале Беларуси, разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Особое внимание уделили безвизовой зоне "Брест-Гродно", а также увеличению срока безвизового пребывания иностранцев в ней до 15 дней", - отметили в Нацагентстве по туризму.

В презентации участвовали представители туристических компаний, санаториев, отелей, агроусадеб. Они ознакомили гостей с особенностями медицинского туризма и санаторно-курортного лечения в Беларуси, предложили отдых как для групп, так и индивидуальных туристов, рассказали о развитии делового и спортивного туризма. Представители гостиничного бизнеса проинформировали, как будут привлекать зарубежных туристов на чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Беларуси и Латвии.

Выставка Adventur 2020 - крупнейшее международное туристическое мероприятие в Балтийском регионе.-0-