Туристический потенциал Беларуси презентован на выставке Balttour-2020 в Риге

31 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусская экспозиция открылась на 27-й Международной выставке-ярмарке туризма Balttour-2020 в Риге (Латвия). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга, который выступил организатором стенда.

Фото belarustourism.by

"Единый стенд под брендом Belarus знакомит посетителей выставки с возможностями отдыха в нашей стране. При этом акцент сделан на въездном медицинском туризме", - отметили в пресс-службе. В экспозиции представлены ведущие санатории и здравницы, гостиницы и отели, замковый комплекс "Мир", а также информационный портал медицинских услуг.

Открыл коллективный стенд Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

В нынешнем форуме участвуют 860 компаний из более чем 40 государств. Ожидаются не менее 30 тыс. посетителей из разных стран Европы.-0-