Туристический потенциал Беларуси презентуют в ОАЭ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал Беларуси презентуют на 26-й международной выставке туризма и путешествий "Арабский рынок путешествий" (Arabian Travel Market), которая проходит с 28 апреля по 1 мая в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Посетителям представлен туристический потенциал Беларуси по различным направлениям: оздоровление, экскурсии, национальные парки, MICE (деловой туризм). Во время выставки Беларусь продвигается и как международная спортивная площадка. Подробные консультации посетители стенда получили о предстоящих II Европейских играх, которые будут проходить в Минске 21-30 июня.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Молчан во время выставки провел с руководителями туристической индустрии ОАЭ и Саудовской Аравии ряд переговоров, в том числе относительно инвестиционной привлекательности гостиничной отрасли Беларуси. Запланированы и другие встречи с представителями турбизнеса.

Arabian Travel Market - одна из ведущих международных турвыставок на Ближнем Востоке для профессионалов въездного и выездного туризма. В 2018 году мероприятие привлекло около 40 тыс. профессионалов отрасли, участие приняли около 2500 компаний-экспонентов. Среди ключевых тем ATM-2019 - рынок гостеприимства Саудовской Аравии, гостиничный бизнес и халяльный туризм.

По данным Белстата, поток организованных туристов и экскурсантов из ОАЭ в Беларусь вырос - 1 034 человека в 2018 году против 28 в 2017-м.-0-