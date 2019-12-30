Туристический потенциал Беларуси в 2020 году представят в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал Беларуси в 2020 году презентуют на выставках в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Запланировано участие в 17 международных туристических выставках. Беларусь на них будет представлена единым национальным стендом.

В январе намечены выставки в Хельсинки, Мадриде, Нью-Йорке. С 31 января по 2 февраля планируется участие в крупнейшей в странах Балтии выставке туристической индустрии Balttour (Рига). В феврале возможности белорусского туризма продемонстрируют в Тель-Авиве и Таллине, а в марте экспозиция переместится в Берлин и Москву. Насыщенным будет апрель с выставками в Минске, Пекине, Баку и Дубае. Национальный стенд Беларуси в сентябре откроется в Гуанчжоу и Нур-Султане, в ноябре - в Великобритании и Польше. Завершит год турвыставок форум в Барселоне.

Помимо этого планируются семинары и презентации туристического потенциала Беларуси в РФ, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Украине, Польше.-0-