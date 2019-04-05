Туристический потенциал китайского Вэйхая презентовали в Минске

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация туристического потенциала китайского города Вэйхай состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-мэр Вэйхайского городского народного правительства Ян Ли отметила, что предпринятые Китаем и Беларусью меры по расширению двусторонних туристических связей дали свои результаты. "Взаимное упрощение визового режима между Беларусью и КНР расширило масштабы взаимных деловых и туристических обменов, а также создало хорошую основу для сотрудничества в различных сферах, - сказала она. - Это принесло новые возможности по туристическому обмену между Вэйхаем и Беларусью".

Ян Ли рассказала, что Вэйхай, расположенный в восточной точке полуострова Шаньдун, является важным прибрежным туристическим городом в Северо-Восточной Азии. Город окружен горами и морем, термальными источниками, входит в число экологически чистых и дважды был отмечен ООН как лучший пример повышения качества жизни и окружающей среды.

Китайская гостья выразила надежду, что данная презентация позволит больше узнать о красоте региона, его достопримечательностях и наладить хороший туристический обмен между Вэйхаем и Беларусью. "Давайте работать вместе, чтобы привлечь больше туристов для развития китайско-белорусского сотрудничества в этой сфере", - призвала она.

Представитель посольства КНР в Беларуси, руководитель Китайского культурного центра Чжан Хунвэй выразил уверенность, что введение безвизового режима позволит в ближайшие годы существенно нарастить взаимодействие по всем направлениям.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова в свою очередь рассказала о работе по популяризации китайской культуры и туризма. Более 60 лет действует общество дружбы "Беларусь-Китай", программа которого очень насыщенная. В настоящее время работа ведется с учетом концепции "Один пояс и один путь". В этом году большое внимание общество дружбы уделяет тематике 70-летия образования КНР.

На мероприятии, организованном Вэйхайским муниципальным народным правительством при содействии Бюро культуры и туризма Вэйхая, а также культурно-делового центра "Ювизит", китайским гостям в свою очередь презентовали туристический потенциал Беларуси. Состоялось подписание документов между белорусскими и китайскими организациями о сотрудничестве в туристической сфере.-0-

Фото Алины Гришкевич