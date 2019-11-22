Туризм станет основной темой белорусско-польского экономического форума в Волковысском районе

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма обсудят на белорусско-польском экономическом форуме, который 22 ноября примет поселок Красносельский Волковысского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома.

Международный экономический форум "Шаг навстречу" в Волковысском районе проводится в третий раз. Традиционно его партнерами становятся представители бизнеса близлежащих регионов Польши. В частности, в нынешнем году форум пройдет с участием Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь, Подлясского клуба бизнеса, Подлясской ассоциации "Клуб Деловых Женщин", а также Волковысского районного совета по развитию предпринимательства.

"Основной темой нынешнего форума станет туризм. Представим гостям потенциал промышленного и медицинского туризма региона. Такой посыл не случаен. С 10 ноября Волковысский район включен в безвизовую территорию "Гродно-Брест", что, конечно, повысит его туристическую привлекательность", - рассказали в управлении экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома. Среди брендов района, известных далеко за его пределами, в том числе и так называемые белорусские Мальдивы - живописные карьеры ОАО "Красносельскстройматериалы". Есть что представить району потенциальным безвизовым гостям и в плане медицинского и оздоровительного туризма.

Во время форума запланировано подписание несколько соглашений о сотрудничестве.-0-