13 декабря, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Туркомпании Беларуси и Молдовы будут сотрудничать для увеличения взаимных туристических потоков, сообщила сегодня журналистам генеральный директор Агентства по инвестициям Молдовы Родика Вербенюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молдова предпринимает определенные шаги для того, чтобы увеличить поток туристов, чтобы зарубежные гости открыли страну для себя как интересное направление для отдыха. Туризм - одна из потенциальных сфер для развития экономических отношений с Беларусью. Для нас было очень важным, чтобы туркомпании Беларуси и Молдовы наладили деловые контакты. Это позволит им впоследствии разработать те туристические пакеты, которые придутся по вкусу каждой из сторон", - сказала Родика Вербенюк.

Она рассказала, что может заинтересовать молдавских туристов в Беларуси. "Когда я побывала в вашей стране, открыла для себя охоту и рыболовство. В этой сфере возможно развитие сотрудничества. Также меня поразило ваше историко-культурное наследие, замки, усадьбы. Еще одно интересное направление - сочетание спорта и туризма", - отметила генеральный директор агентства.

Директор Департамента по туризму Минспорта Беларуси Андрей Молчан и генеральный директор Агентства по инвестициям Молдовы Родика Вербенюк подписали 1 ноября протокол о сотрудничестве. Он направлен на укрепление взаимодействия в сфере туризма путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций с целью поддержки и развития данной отрасли.

Запланированы ознакомительные туры для представителей туристических компаний и СМИ. В Кишинев 11 декабря прибыла делегация из Минска - официальные лица, туристические операторы, журналисты и блогеры. Они посетили важнейшие туристические объекты Молдовы, ознакомились с туристическим потенциалом страны. Также состоялась встреча в формате B2B между турагентствами обеих стран. Визит прошел по приглашению Агентства по инвестициям Молдовы в партнерстве с Национальной ассоциацией экономических агентов из туризма Молдовы (ANAT).

Планируется, что в 2019 году белорусская сторона организует аналогичный ознакомительный тур для СМИ и туристических компаний Молдовы.-0-