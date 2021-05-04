Турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" пройдет в университете МЧС

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" пройдет на спортивной базе Университета гражданской защиты МЧС с 6 по 7 мая. Он посвящен 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

На протяжении двух дней сборные университета МЧС и Гродненского областного управления МЧС будут соревноваться в "подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, а также в пожарной эстафете 4х100 м и боевом развертывании. Женская сборная посоревнуется в личном первенстве.

Кроме того, в рамках турнира вне конкурса выступит и сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Итоги турнира подведут 7 мая в музее истории Великой Отечественной войны.

Турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" - это спортивный проект Университета гражданской защиты МЧС. Его цель - патриотическое воспитание обучающихся университета, а также развитие пожарно-спасательного спорта в Беларуси. Впервые турнир прошел в 2020 году и был посвящен 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-