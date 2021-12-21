Турнир "Сила закона" помогает формировать правовую культуру старшеклассников страны

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сила закона - самая правильная и надежная защита каждого из нас. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель директора Национального центра правовой информации Вячеслав Бекета. Он принял участие в финальных мероприятиях первого республиканского правового турнира "Сила закона", передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый республиканский правовой турнир среди старшеклассников - значимое событие и для ребят, и для всей страны. Этот информационно-образовательный проект объединил всех идеей воспитания гражданственности и патриотизма молодежи. Привлек внимание общественности к вопросам правовой культуры нашего общества. Ведь формировать ее нужно с самого детства, а говоря о своих правах, задумываться и об обязанностях, - подчеркнул Вячеслав Бекета. - Наша молодежь должна понимать, что сила закона - это самая правильная и надежная защита каждого из нас".

Республиканский финал турнира проходил сегодня на базе юридического факультета Белорусского государственного университета в онлайн-формате в режиме реального времени с трансляцией на экран. Претенденты на победу ответили на 17 вопросов тестовых заданий различного уровня сложности, связанных с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения, молодежной политикой.

Победу в турнире одержал ученик 11 "Б" класса столичной гимназии №37, который мечтает связать в дальнейшем свою жизнь с экономической информатикой. Результат - 431 балл. Время прохождения конкурсантом теста правовой тематики составило 2 мин. 20 сек.

"Когда ты живешь в правовом государстве, нужно знать законы своей страны, чтобы комфортно жить и впоследствии научить этому своих детей, - подчеркнул победитель. - Большинство вопросов турнира были основаны на фундаментальных знаниях законов нашей страны. Поэтому я считаю, что человек, который интересуется этой темой, мог ответить на большинство вопросов. Я же готовился к турниру заранее, со своим учителем по обществоведению, как к олимпиадам и другим конкурсам".

Второе место в турнире занял Олег Свистун из агрогородка Деречин Зельвенского района Гродненской области. Ему удалось набрать 391 балл за 9 мин. 42 сек. Третье место - у Антона Нестратенко из Кричева Могилевской области. Его результат - 331 балл за 6 мин. 51 сек.

Победители награждены дипломами и подарками от организаторов и партнеров проекта.

Организаторы турнира - Белорусский республиканский союз молодежи и Национальный центр правовой информации при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза юристов. Новый информационно-образовательный проект для старшеклассников направлен на повышение интереса школьников к законодательству и разъяснение правовой культуры в молодежной среде. Он реализуется в рамках соглашения БРСМ и НЦПИ о сотрудничестве.-0-

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