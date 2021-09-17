Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич встретился со специалистами ведомства, представителями лабораторий, проводящих ПЦР-тесты, туроператорами, центрами эпидемиологии и другими заинтересованными, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
На совещании обсудили организацию более оперативной работы при платных исследованиях на COVID-19 для выезжающих за пределы Беларуси граждан.
"Принято решение о том, что с лиц, выезжающих за пределы страны, туроператорами не будет взиматься дополнительная плата за проведение ПЦР-тестов", - уточняется в сообщении.-0-