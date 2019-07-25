Туроператоры во время Европейских игр увеличили доходы на 30%

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туроператоры во время II Европейских игр заработали на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня журналистам председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в пресс-центре БЕЛТА.

"Наши основные туроператоры за этот период заработали приблизительно плюс 30% к аналогичному периоду прошлого года. Туристов приехало больше, у них была возможность потратить больше денег", - отметил Филипп Гулый.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов рассказал, что валовая выручка гостиниц только по аккредитованным гостям, за размещение которых отвечала дирекция, составила примерно $1 млн.

По словам представителя дирекции и Минспорта, определить, сколько Беларусь в целом заработала на Европейских играх, можно будет только по итогам года, когда будет собрана вся необходимая статистика субъектов хозяйствования и госорганов.

В то же время уже известно, что за две недели в конце июня валовая выручка компаний, которые изготавливали лицензионную продукцию к II Европейским играм, составила Br8,5 млн. "Это очень существенный всплеск розничных продаж", - отметил Анатолий Котов.

На II Европейские игры было продано почти 213 тыс. билетов - более 80% всех билетов, которые были в свободной продаже. С учетом гостей из Европейских олимпийских комитетов, которые в соответствии с контрактом получали пригласительные, общая посещаемость Игр составила 232 тыс. человек (88% всего объема билетов). Билеты на соревнования купили граждане 78 стран. Как пояснил Анатолий Котов, болельщики при покупке сами выбирали, указывать ли, что билет приобретается иностранцем, и более 20 тыс. человек подтвердили, что покупали билеты за рубежом.

"Мы ожидаем, что позитивная реклама нашей страны поможет не только подвести хорошие итоги для туристической отрасли Беларуси в этом году, но и гораздо более серьезный эффект принесет через год - два года", - отметил замдиректора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".-0-

Фото Максима Гучека

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