Творческая акция "Свободный мольберт" прошла в Минске в рамках проекта "Художник и город"

18 мая на площади Якуба Коласа в Минске состоялся бесплатный мастер-класс по живописи. Акция "Свободный мольберт", во время которой любой желающий мог создать собственную картину под руководством известных белорусских художниц Зои Литвиновой и Зои Луцевич, проводилась в рамках проекта "Художник и город".
Ежегодный выставочный арт-проект "Художник и город" в этом году посвящен этим двум представительницам белорусской живописи. Произведения изобразительного искусства на протяжении четырех месяцев будут радовать жителей и гостей столицы, а с 6 сентября их можно будет увидеть в Бресте.
Проект реализуется коммуникационной компанией GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступил банк "ВТБ (Беларусь)".
Также при поддержке банка второй год подряд в Новополоцке открылась художественная выставка "Арт-галерея для горожан". Городской сквер украсили репродукции работ новополоцких художников из фондов музея истории и культуры города. Экспозиция открылась в середине мая и продлится до декабря.
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