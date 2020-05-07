Тысячи литров антисептика, обучающие видео: как ЮНИСЕФ и USAID помогли Беларуси в борьбе с COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в тесном взаимодействии с Министерствами здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, а также общественными организациями, волонтерами и при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) ведут активную работу по предотвращению распространения COVID-19 в Беларуси, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ.

Например, 24 апреля по совместному проекту было поставлено 25 коробок антисептика в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий. С 30 апреля по 2 мая дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Весново, Червене, Городище, Василишках, Минске, Богушевске, Гомеле, Речице и Ивенце получили 1,5 тыс. л антисептика, 1,16 тыс. л бактерицидного мыла и 180 локтевых дозаторов.

В сотрудничестве с Белорусской медицинской академией последипломного образования (БелМАПО) создано восемь обучающих видеороликов для сотрудников медучреждений, которые работают с инфицированными пациентами. В них рассказывается об эффективном и безопасном применении средств индивидуальной защиты и улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке. Также было снято два видео для населения, как правильно мыть руки и использовать маски в профилактических целях.

С 30 апреля специалисты кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО запустили серию вебинаров по организации и оказанию экстренной психологической помощи и поддержки специалистам системы здравоохранения, труда и социальной защиты, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19. С 4 мая стартовали индивидуальные консультации для медработников и специалистов, работающих в интернатных учреждениях. Консультации проходят в будние дни (понедельник - пятница - с 10.00 до 13.00 и понедельник - сред - пятница - с 16.00 до 19.00) по Skype (адрес - Belmapominsk).-0-