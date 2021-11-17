Тысячи теплых вещей, 30 т продуктов, 7 т воды передал Красный Крест беженцам на границе за неделю

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 т продуктов, 7 т воды, тысячи предметов теплой одежды, пледы и одеяла передал Белорусский Красный Крест мигрантам на белорусско-польской границе за неделю, сообщили БЕЛТА в Белорусском Красном Кресте.

"Сотни неравнодушных белорусов помогли в эти дни людям, которые оказались в тяжелых жизненных условиях на границе Беларуси. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне от их проблем и помогает нам обеспечить их базовые потребности в одежде, еде, воде, тепле", - отметили в объединении.

16 ноября выдано 3 т продуктов, 0,5 т хлебобулочных изделий, 760 одеял, 800 матрасов, 300 подушек, 1250 единиц одежды. Для тысячи мигрантов, размещенных в логистическом центре, организовано горячее питание.

"С 9 по 15 ноября Белорусский Красный Крест передал мигрантам около 30 т продуктов, 7 т воды, а также 4450 предметов теплой одежды, 1520 пледов и одеял", - добавили в объединении.

Для желающих помочь в Красном Кресте добавили, что сейчас наиболее актуально принести крупы, мясные консервы (говяжьи и куриные), детское питание, подгузники.-0-