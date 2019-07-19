У абитуриентов БГМУ возрос интерес к педиатрии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У абитуриентов Белорусского государственного медицинского университета возрос интерес к педиатрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в приемной комиссии университета.

"Традиционно у абитуриентов наблюдается интерес ко всем специальностям университета, конкурс на которые ежегодно достаточно высокий. Можно сказать с уверенностью, что очень возрос интерес к педиатрии. Немалую роль сыграл и тот факт, что на педиатрический факультет на бюджет в этом году увеличено количество мест до 90 человек. Кроме того, до 40 человек увеличен набор на медико-профилактический факультет. Это цифры без учета целевого набора", - рассказали в приемной комиссии.

Средний конкурс по университету составляет 2-3 человека на место в зависимости от факультета, в прошлом году он был на уровне 1,8-1,9. Самый высокий конкурс на военно-медицинском факультете - 3 человека на место, на всех остальных 1,9-2,2.

Говорить о самых востребованных специальностях сложно. "К примеру, нельзя сравнивать стоматологический факультет, где 25 мест на бюджетный конкурс, и лечебный факультет, где 110 мест. Если бы у нас на всех факультетах был конкурс в районе 25 мест, то проходной балл на лечебный факультет был бы в районе 380, куда в этом году поступало 13 человек без испытаний. Это победители международных и республиканских олимпиад, лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной молодежи", - добавили в комиссии.

Прием документов на бюджет БГМУ завершил 17 июля. При этом документы от последнего абитуриента были приняты в 21.00. Всего на бюджет документы подали более 1,2 тыс. абитуриентов. -0-