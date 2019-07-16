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У абитуриентов БНТУ наиболее востребованы промышленное строительство и транспортная логистика

Общество 16.07.2019 | 18:06
Денис Капский
Денис Капский
Вступительная кампания - 2019 Новости темы Вступительная кампания - 2019
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе наиболее востребованных у абитуриентов специальностей в БНТУ - промышленное строительство и транспортная логистика, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии 2019 года университета Денис Капский.

Для абитуриентов в приемную кампанию этого года характерна особая целеустремленность. "Они прекрасно знают, на какие специальности идут и что их интересует с учетом того, как развивается промышленность, IT-технологии, интеграция в цифровое общество. Наиболее востребованные специальности этого года - промышленное и гражданское строительство, транспортная логистика, техническая эксплуатация автомобилей, автосервис, технологии машиностроения, разработка месторождений и полезных ископаемых. Число заявлений абитуриентов, поданных на эти специальности, в два-три раза превышает количество мест", - сказал Денис Капский.

По его словам, в последний день подачи документов всегда наблюдается ажиотаж. "Хотя в этот раз у нас достаточно ровно идут абитуриенты, но все равно завтра будет всплеск. В свою очередь приемная комиссия готова сориентировать абитуриента в выборе будущей специальности. Мы советуем им не стесняться, приходить в приемную комиссию, где можно получить компетентную консультацию. Но при этом при себе необходимо иметь полный пакет документов. Подчеркну, это должны быть оригиналы документов, а также не забывать паспорт", - отметил ответственный секретарь.

Всего в 2019 году на обучение в БНТУ планируется принять 4 тыс. 405 человек. Ожидается, что студентами дневной бюджетной формы обучения станут 2444 человека и 503 - заочной. На дневную платную форму обучения планируется принять 762 студента и 696 - на заочную. Что касается цен на платное образование, то рост составит в пределах 10%.-0-

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Теги
абитуриенты, вступительная кампания, вузы, образование
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