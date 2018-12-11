У Беларуси и России единый вектор развития - российский журналист

11 декабря, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Общность культур лежит в основе тесного сотрудничества и единого вектора развития Беларуси и России. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА журналист телеканала "Россия 24" Антон Подковенко во время посещения Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке в рамках пресс-тура.

"Общность культур лежит в основе тесного сотрудничества Беларуси и России, это крепкий фундамент, на котором строится Союзное государство. В геополитическом контексте страны СГ придерживаются единых позиций. Об этом постоянно говорят наши лидеры. Понятно, что есть некоторые рабочие моменты, но они регулируются в рабочем порядке. Вектор развития у нас единый", - подчеркнул Антон Подковенко.

Беларусь журналист посещает уже третий раз. Последний раз он был с пресс-туром здесь три года назад. "Впечатления, полученные тогда, в нынешнее посещение только усиливаются. Приятно видеть вокруг чистоту, благоустроенные населенные пункты, комфортные условия, создаваемые для жизни людей. Это отличительные черты современной Беларуси", - отметил журналист.

Пресс-тур российских журналистов проходит 11-14 декабря. Число его участников - около 100 человек, представителей российских региональных, федеральных и союзных СМИ, экспертов и блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Брянска, Белгорода, Тулы, Смоленска, Пскова, Воронежа, Архангельска, Мурманска, Калининграда и других регионов России. Каждый из журналистов уже определил наиболее интересные для себя объекты. Антон Подковенко, например, выделил посещение комплекса "Минск-Арена". "Также с нетерпением жду посещения Парка высоких технологий в Минске. Хочется сравнить его с нашим "Сколково", - добавил журналист.-0-