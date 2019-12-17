У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике. Об этом сегодня заявила журналистам член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующий год - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно на этой повестке мы будем концентрировать деятельность в наших странах, по молодежной тематике в том числе. Нам надо завоевывать интернет-пространство. Поэтому нужны встречи, телемосты. У нас очень много точек соприкосновения именно в молодежной политике", - отметила Ольга Германова.

Как подчеркнула член комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак, в свое время было принято правильное решение о создании Молодежной палаты при Парламентском собрании. "Мы сделали правильный шаг, что сформировали Молодежную палату. Мы увидели, что ребята активны, что они работают, научились делать это совместно. У них очень много инициатив. В частности, хочется отметить проект, инициированный молодежью, по цифровизации памятных мест и захоронений к юбилею Великой Победы", - добавила она.

Во время заседания

В Минске проходит заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. На его полях планируется подвести итоги деятельности Молодежной палаты в 2019 году, обсудить новые молодежные проекты и план работы на 2020 год, рассмотреть вопросы развития сотрудничества с другими молодежными объединениями.-0-

Фото Оксаны Манчук