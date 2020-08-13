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13 августа 2020, 13:36

У белорусов не должно быть агрессии и ожесточения даже на уличных акциях - бывшая узница концлагеря

Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусов не должно быть агрессии и ожесточения с обеих сторон даже на уличных акциях. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА заслуженный учитель БССР, ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин Надежда Лось, которая в годы Великой Отечественной войны была малолетней узницей фашистского концлагеря "Озаричи".

"Как мать и женщина я возмущена происходящим на улицах и тем, что белорусы идут против белорусов, - сказала Надежда Лось. - Мы толерантный и спокойный народ, всегда умеем выслушивать мнения других. Мы дружелюбный народ и таким должны оставаться всегда".

"Я вспоминаю страшное время Великой Отечественной войны, когда гибли невинные люди, и не дай Бог, чтобы такое когда-либо довелось увидеть нашим детям и внукам", - подчеркнула она.

"Тогда было военное время, и люди умирали каждый день. Но сейчас спокойное, мирное время. И не надо его разрушать собственными руками, дорогие белорусы! Сейчас - время диалога и мирных обсуждений. Мы, старшее поколение, выступаем за то, чтобы страна развивалась, двигалась дальше, но все это должно происходить мирным путем, как и делалось все эти годы", - убеждена ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин.

Надежда Лось сказала, что Белорусский союз женщин делает очень много, в том числе вносит свой вклад в социальное развитие. "Женщины - хранительницы домашнего очага, и наша важная задача - нести мир и добро. Наш женский союз проводит многочисленные мирные акции, которые направлены на созидание, на помощь другим, на сочувствие, но ни в коем случае не на разрушение", - продолжила женщина.

Она рассказала, что более 40 лет трудилась в системе образования, занималась воспитанием молодежи. "Сейчас вижу среди участников уличных акций совсем юных ребят, - поделилась Надежда Лось. - Но это возраст, когда еще не сформированы политические взгляды и мировоззрения, и взрослым не надо вовлекать их в свои политические игры. Родители также должны больше внимания уделять детям и не позволить им встать на преступный путь".

"Белорусы, давайте будем благоразумными! Всеми силами призываю вас сохранить мир и все решать только мирным путем!", - призвала женщина, испытавшая на себе все ужасы военного лихолетья.-0-

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