У белорусских летучих мышей нашли новые виды опасных для человека клещей

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах. Некоторые из них переносят опасные для человека инфекции. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Acarology, сообщает ТАСС.

Биологи активно изучают обитающих в Беларуси летучих мышей - всего в стране их обнаружено 20 видов. В результате были найдены семь новых видов клещей, которые паразитируют на них. Один из таких видов (Carios vespertilionis) вызывает особенное беспокойство ученых, поскольку переносит возбудителей опасных заболеваний, например, болезни Лайма и риккетсиоза (вызывает лихорадку и сыпной тиф). Этот клещ нападает не только на диких животных и грызунов, но и на людей.

Последняя опубликованная статья, посвященная внешним паразитам рукокрылых, появилась в далеком 1962 году. В связи с этим ученые из России, Беларуси и США решили продолжить заниматься исследованиями этой темы.-0-