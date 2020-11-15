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15 ноября 2020, 20:11

У больных сахарным диабетом коронавирус протекает тяжелее - эндокринолог

Наталья Карлович. Фото СТВ
Наталья Карлович. Фото СТВ
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У больных сахарным диабетом коронавирус протекает тяжелее. Об этом рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталия Карлович в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается коронавирусной инфекции и ее ассоциации с сахарным диабетом, то, действительно, пациенты с сахарным диабетом, может быть, не чаще заболевают, чем другие, но у них тяжелее протекает коронавирусная инфекция", - отметила Наталья Карлович.

По ее словам, важно учитывать три основных фактора, которые серьезным образом влияют на характер течения и прогноз выздоровления от коронавирусной инфекции. Первый из них - возраст. Доказано, что у пациентов с диабетом возраст старше 60-65 лет ассоциирован с неблагоприятным прогнозом.

Еще два фактора риска - наличие лишнего веса и декомпенсация диабета. "В данной ситуации важен уровень сахара не только при диабете. Даже если у обычного пациента с коронавирусной инфекцией вдруг развилась гипергликемия, то считается, что это очень серьезно отягощает прогноз. И если гипергликемия персистирующая, то есть постоянная, длительная, вне зависимости от того, есть диабет или нет, если это сопутствует коронавирусной инфекции, то прогноз неблагоприятен", - пояснила Наталья Карлович.

Она также обратила внимание, что при коронавирусной инфекции происходит ряд изменений внутри организма, которые обладают контринсулярным действием и могут привести к повышению сахара крови.

"Кроме того, при коронавирусной инфекции зачастую назначают гормональное лечение, которое тоже приводит повышению сахара. Т.е. у пациента с диабетом, даже если у него все хорошо, на фоне лечения может произойти декомпенсация", - отметила Наталья Карлович.-0-

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