У государственной статистики женское лицо: Белстат дал обобщенный портрет своих работников

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органах государственной статистики работают преимущественно женщины, они составляют 93%. Такая информация содержится в обзоре, приуроченном к Дню работников государственной статистики (23 августа) и опубликованном на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

"Статистика - очень кропотливая и скрупулезная, сложная работа, которой занимаются в основном женщины. Они составляют в нашей структуре 93%. Порой, особенно в районах, эта работа требует постоянного контакта с респондентами, которых нужно убедить, что подавать информацию необходимо так, а не иначе. Наверное, найти подход к людям проще женщинам", - отметила глава Белстата Инна Медведева.

Средний возраст работников - 41 год. Самому молодому - 21. "Те, кто приходит после студенческой скамьи, отработав 2 года, не уходят, остаются навсегда. Поэтому средний стаж у нас - 14 лет. Самый опытный работник трудится в главном статистическом управлении Брестской области - его стаж 42 года", - добавила Инна Медведева.

Высшее образование имеют 91%, на курсах повышения квалификации обучались 27%. Кадры по специальности "статистика" готовит Белорусский государственный экономический университет. Ежегодно коллектив пополняется в среднем на 20 человек.

В браке состоят 66% работников, 76% имеют 1-2 детей, 4% - три и более.

Без статистики невозможно представить развитие ни одной сферы деятельности. Одна из основных задач - обеспечить всех заинтересованных пользователей актуальной и объективной официальной статистической информации. Ежегодно органами госстатистики выпускается около 40 годовых сборников по разным отраслям статистики, более 9000 бюллетеней и экспресс-информаций; публикуются тысячи материалов на официальных сайтах и направляются актуальные материалы для СМИ; дается более 1800 ответов и разъяснений на индивидуальные запросы пользователей и т.д.

Белстат внедряет новые способы распространения официальной статистической информации. Еще 5 лет назад в органах государственной статистики функционировала единственная база данных - BelarusInfo. Сегодня пользователям доступны 6 тематических баз данных, позволяющих самостоятельно формировать запрос, оперативно извлекать нужную информацию, выбирать способ ее представления (таблица, график, картограмма), а также сравнивать показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Беларуси.-0-