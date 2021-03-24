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24 марта 2021, 17:19

У каждого народа всегда есть силы самостоятельно справиться с проблемами - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У каждого народа всегда есть силы самостоятельно справиться с возникающими проблемами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий кафедрой теории и практики китайского языка МГЛУ, профессор кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ, доктор наук, профессор Александр Гордей, комментируя данные масштабного социологического опроса.

В частности, респондентам предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. 56,1% белорусов считают, что отношения с Россией развиваются положительно и скорее положительно.

45,3% - положительно и скорее положительно оценивают позицию Китая. Что очень сильно отличается в целом от отношения к действиям Европейского союза. Отрицательно и скорее отрицательно ее оценили практически 40% при 30% затруднившихся и положительно - только 7,3%. Действия США положительно и скорее положительно оценивают 11,6%, стран Балтии - 13,1%. Не в малой степени такие цифры обусловлены отношением этих стран в последнее время к Беларуси.

"Понимаете, у каждой страны есть свой интерес - это геополитика. А с другой стороны, есть такое искреннее желание что-то сделать лучше. Вот такие две линии. Бывает, что они совпадают. То есть, с одной стороны, это стране интересно, а с другой - ее политическое руководство или народ искренне могут считать, что так будет лучше. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому желание у страны, допустим, могут быть искренними, но результат может быть совсем не тот, который эта страна желает. У народа всегда есть силы справиться с теми проблемами, которые возникают. Не надо только трогать этот народ. Вот и все", - сказал Александр Гордей.

Эксперт также обратил внимание на еще один момент. "Например, Китай - это страна с многотысячелетней историей. За всю историю существования человечества были самобытные цивилизации. Они были яркими, им было что сказать миру, и они говорили. Но посмотрите, их нет. А китайская цивилизация - процветает. Это говорит о том, что китайцы за период своей истории смогли решить успешно те проблемы, с которыми столкнулись. А вот эти цивилизации не сумели. Ну, сколько Америке лет? По сравнению с китайской американская история очень маленькая, и американцам еще предстоит доказать свое право на существование, а китайцы это уже сделали и много раз. То есть, если, например, говорить о том у кого нам учиться, то ответ очевиден", - заключил он.

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление".

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошены 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси.-0-

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