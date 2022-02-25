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25 февраля 2022, 13:48

"У меня не шевелились даже руки". Эта белоруска пережила ковид во время беременности и чудом выжила

Сентябрь 2021 года для минчанки Юлии Дегалевичне предвещал ничего особенного. Она находилась на пятом месяце беременности и ждала первенца. Но жизнь решила внести коррективы: Юлия заболела коронавирусом и попала в реанимацию, где провела не один месяц. Болезнь ударила по иммунной системе, лишила возможности двигать руками и ногами, серьезно истощила организм. Жизнь Юлии несколько раз висела на волоске, но девушку удалось спасти. Срочные роды тоже завершились благополучно. Сегодня за ее восстановление отвечают медики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Спустя пять месяцев тяжелой болезни Юлия поделилась своей историей.

– Числа 20 сентября я заболела ковидом, дельта. Заболела в больнице: лежала в 5-м роддоме на сохранении. Первые симптомы были такими: тяжело дышать, в груди как будто щекотало, температуры не было, болело немножко горло, – вспоминает девушка.

Беременность не позволяла врачам использовать все доступные средства

Юлия сразу обратилась к терапевту, и тот, осмотрев пациентку, отправил сдавать тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Юлию перевели в больницу, но организовать полноценное лечение там не смогли: беременность не позволяла врачам использовать все доступные методы и средства. Тем временем состояние девушки ухудшалось.

Врачи ждали, когда исполнится хотя бы семь месяцев беременности, чтобы сделать кесарево сечение. Наконец сделали и направили сюда. Здесь я полторы недели находилась в медикаментозном сне, – Юлия прерывается и, чуть сдерживая слезы, поименно благодарит врачей и медсестер, которые спасали ее от ковида. – Они боролись за мою жизнь, помогли справиться с недугом. Мы вместе слаженным коллективом работаем, я стараюсь им помогать и вижу, как они тоже борются, хотят, чтобы я быстрее встала на ноги.

Сейчас больная идет на поправку. В реанимации у нее не шевелись ни руки, ни ноги, но силы, пусть и не так быстро, уже возвращаются.

Когда я лежала в реанимации, у меня не шевелились даже руки. Просто лежала. Но сейчас я уже могу пошевелить руками, могу двигаться. Надеюсь, что скоро пойду домой. По крайней мере, я буду стараться, – Юля настроена по-боевому. Сейчас она все чаще задумывается о прививке. – Вакцинироваться нужно обязательно, чтобы не было такой беды.

"У нее почти полностью отсутствовали клетки, отвечающие за иммунный ответ"

В Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии Юлия попала своевременно. Осенью прошлого года второе отделение анестезиологии и реанимации центра было в третий раз переквалифицировано под прием тяжелых пациентов с коронавирусом. Сюда также привозили заболевших ковидом рожениц.

– У Юлии было крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции с тотальным поражением легочной ткани, с искусственной вентиляцией, с полиорганной дисфункцией.Также у пациентки было несколько волн генерализованной инфекции,септического шока. К тому же почти месяц находилась в состоянии, когда у нее почти полностью отсутствовали клетки, отвечающие за иммунный ответ. Это делает организм очень чувствительным к любому проявлению инфекции, в том числе и бактериальной, и вирусной, – перечисляет многочисленные осложнения заведующий отделением Павел Прилуцкий.

"Муж поддерживал меня и когда я была в медикаментозном сне, и вообще"

Более тяжелым состояние больной делало и нахождение вдали от родственников. Это всегда большая психологическая травма для тех, кто долгое время находятся на лечении в закрытых помещениях, поясняет врач.

– Эти пациенты требуют выраженной поддержки. Например, с Юлией, когда была возможность, сидел муж, оказывал ей большую психологическую помощь. Что, помимо всего комплекса интенсивной терапии, крайне важно для выздоровления, – обращает внимание Павел Прилуцкий.

О муже Юлия вспоминает одновременно и с улыбкой, и со слезами:

– Он поддерживал меня и когда я была в медикаментозном сне, и вообще. Сильно поддерживал, ему очень большое спасибо. Если бы не он, не знаю, чтобы я делала. Хорошо, что у меня такой муж.

После выздоровления первым делом девушка хочет сходить в церковь. Расставленные в палате иконки молчат, но в них отражается надежда больных на скорейшую поправку. И образы чуть улыбаются уголками губ.

–Муж старался, даже батюшку приводил в больницу. Старался, чтобы я быстрее выздоровела. Поэтому я хочу сразу же пойти в церковь, поставить свечу и помолиться.

"Хочу в баню, попариться, помыться. Хочу ходить"

А еще девушка мечтает оказаться в… бане. После нескольких месяцев, проведенных в больнице, желание кажется вполне естественным. Представляя этот момент, Юлия легко вздыхает и улыбается:

– Хочу в баню, попариться, помыться. Хочу ходить. Я рада, что мое состояние уже намного-намного лучше. По сравнению с тем, какая я была, это небо и земля.

Сейчас за восстановление девушки отвечает персонал отделения интенсивного ухода, респираторной поддержки, лечения боли. Оно было организовано в научно-практическом центре в ноябре 2020 года для помощи больным, которые долгое время находились в реанимации.

– Мы учим их ходить, занимаемся восстановлением. Это одни из самых тяжелых пациентов, которые не подлежат реабилитации в обычном отделении. Также наше отделение занимается паллиативной помощью находящимся на стационарном лечении в нашем учреждении, – рассказывает заведующий отделением Павел Бондаревич.

Из реанимации в отделение интенсивного ухода Юлию перевели в 20-х числах января. На тот момент она еще не могла двигать руками и ногами, самостоятельно принимать пищу из-за невозможности глотать и находилась в депрессии. За время болезни потеряла около 30 килограмм.

– Сегодня удалось достичь полного восстановления движения в руках и ногах. Есть, конечно, проблемы с тазобедренным суставом. Также Юлия самостоятельно кушает, встает, садится. Прекрасно уже спит, общается с родственниками. Отлично набирает вес, ее организм усваивает все необходимые элементы: для нее разрабатывалась специальная программа по питанию с повышенным содержанием витаминов и белка, – делится особенностями лечения Павел Бондаревич.

"Сейчас сын в принципе уже потихонечку набирает вес, старается"

Осенью у Юлии родился мальчик. Преждевременные роды сказались на здоровье, сейчас он тоже нуждается в повышенном внимании медиков. За новорожденным ухаживают специалисты научно-практического центра "Мать и дитя".

– Назвали Марком. Мы с мужем и хотели назвать его таким именем. В принципе все порядке, но он еще слабенький, поскольку недоношенный. Ему было тяжело дышать, лежал под ИВЛ, как и я. Сейчас он в принципе уже набирает вес, старается. Конечно, хотелось бы еще реабилитации – что мне, что малышу. Потому что заново научиться ходить – это тоже силы, тоже терпение. Но все будет хорошо, мы уже вместе со всем справились. Осталось чуть-чуть – и буду дома, – Юлия уже долго находится в предвкушении этого момента.

– У нее глаза улыбаются, молодец! – хвалят медсестры свою подопечную, замечая улыбку даже под медицинской маской.

С историей Юлии ознакомился и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 25 февраля глава государства посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и пообщался с его пациентами. Некоторые из них перенесли серьезные операции, кто-то тяжело переболел коронавирусом.

– Здоровья вам, не болейте больше! – пожелал Президент. – Восстанавливайте ногу, мы еще вместе пробежимся!

Михаил МАТИЕВСКИЙ, БЕЛТА

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