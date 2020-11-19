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Общество
19 ноября 2020, 14:35

У милиции общественной безопасности имеются все необходимые силы и средства для наведения порядка - Назаренко

Юрий Назаренко
Юрий Назаренко

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У милиции общественной безопасности имеются все необходимые силы и средства для наведения порядка. Об этом заявил журналистам Юрий Назаренко, который сегодня был назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Президент поставил основную задачу - обеспечение общественной безопасности в Минске и регионах страны, - подчеркнул Юрий Назаренко. - У милиции общественной безопасности имеются все необходимые силы и средства, которыми мы можем воздействовать на протестные акции, проходящие в столице и регионах".

Юрий Назаренко до этого назначения был заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.-0-

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