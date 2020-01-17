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17 января 2020, 08:30

"У нас будет своя квартира!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят

Главных победителей 137-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской
Главных победителей 137-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской

Старый Новый год - прекрасный повод еще раз окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. И для тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка" этот день действительно превратился в чудесный праздник. 14 января они стали победителями 137-го тура игры "Удача в придачу!" и обладателями денежных призов, а также путешествий на двоих в солнечный Египет!

А всего через день, 16 января, в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где находится студия игры "Удача в придачу!", главным счастливчикам уже были вручены их призы. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Кто получил самые желанные "подарки под елку"? Крупный приз в 50 000 рублей выиграла официантка Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка Дзержинского района. Богаче на 40 000 рублей стала бухгалтер Анна Таболина из Минска. 30 000 рублей достались столичной пенсионерке Нонне Тропиной. А 20 000 рублей теперь принадлежат Елене Зиновьевой из города Осиповичи, которая работает намотчиком рулонов на заводе.

Выигранные суммы помогут победителям исполнить давние мечты!

"Это просто какое-то волшебство!"

Квартирный вопрос волнует многих. А вот официант Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка, что расположена в Дзержинском районе Минской области, свой квартирный вопрос, считай, уже решила!

Раньше Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка выигрывала только 5 рублей. На этот раз "пятерочка" получилась с четырьмя нолями!
Раньше Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка выигрывала только 5 рублей. На этот раз "пятерочка" получилась с четырьмя нолями!

- 50 000 рублей - это очень большая сумма! У меня двое маленьких детей, сейчас живем у мамы, сестра тоже с нами. Так что настоящее общежитие у нас, семейного типа, - смеется она. - И так здорово получилось - хороший взнос будет на собственную квартиру, уже присматриваю в Фаниполе!

Не зря Екатерина год за годом участвовала в игре "Удача в придачу!".

- Очень давно играю. Ездили даже в оптовый магазин на минском кольце, а потом у нас в Фаниполе "Евроопт" открыли, теперь постоянно там покупки делаем. Почему "Евроопт"? Цены приятные, и есть такая игра, как "Удача в придачу!". У меня дети всегда берут "товары удачи", может быть, благодаря им и выиграла такую сумму. Раньше были выигрыши - "пятерочки" несколько раз. А тут сразу четыре ноля добавилось! Такая хорошая "пятерочка" получилась!

Удачными для Екатерины Лукашевич стали покупки к новогодним и рождественским праздникам.

Екатерина Лукашевич: "Хороший взнос будет на собственную квартиру, уже присматриваю в Фаниполе!"
Екатерина Лукашевич: "Хороший взнос будет на собственную квартиру, уже присматриваю в Фаниполе!"

- Покупала к праздничному столу вкусняшки всякие: шоколад, ананас консервированный в салат… Не ждала, не гадала, и тут бабах - 50 тысяч! Так неожиданно, это просто какое-то волшебство новогоднее!

"Смотрю на экран: моя фамилия!"

Свой "подарок под елку", сумму в 40 000 рублей, получила и Анна Таболина, бухгалтер в частной компании из Минска. Как оказалось, два года назад она уже выигрывала 500 рублей в игре "Удача в придачу!". Продолжила участвовать - и не зря!

Минчанка Анна Таболина купит машину, о которой давно мечтала!
Минчанка Анна Таболина купит машину, о которой давно мечтала!

- Мы с сыном пришли из поликлиники, включили телевизор. Как раз был розыгрыш призов, 40 000 рублей, - рассказывает победительница. - Смотрю на экран: моя фамилия! Немножко не по себе стало, думаю, господи, хоть бы повезло! И тут мои цифры!

Как признается Анна Таболина, она долго не могла прийти в себя: бросало то в жар, то в холод.

- Если честно, не помню даже, что брала в этом туре. Покупка была большая, в районе 100 рублей. По-моему, там были кофе, кукуруза, оливки, масло, конфеты… Кодов получилось много. Уже очень давно мечтала о машине, копила на это деньги, и вот удача повернулась в мою сторону!

"Помогу сыну, у него многодетная семья"

История Нонны Тропиной, пенсионерки из Минска, о том, что выиграть можно в любом возрасте. Главное, не забывать дать удаче шанс.

Удаче все возрасты покорны! Минчанка Нонна Тропина выиграла 30 000 рублей в 83 года!
Удаче все возрасты покорны! Минчанка Нонна Тропина выиграла 30 000 рублей в 83 года!

- Мне уже 84-й год. Честно говоря, в "Евроопт" хожу не то, чтобы очень часто, но каждый раз обязательно беру "товар удачи". В прошлый раз выиграла сертификат на 10 рублей и на всю эту сумму взяла "товары удачи". Брала кофе, себе и сыну, и внукам зефир. Получилось 5 кодов.

Один из этих игровых кодов и стал счастливым для бабушки и ее семьи. Благодаря выигрышу 30 000 рублей Нонна Тропина сможет помочь сыну.

- У сына трое детей, а живут они в маленькой квартире. Конечно, это хорошая ему помощь будет для решения жилищного вопроса, - радуется победительница.

"Наконец-то закончим ремонт в доме!"

А Елена Зиновьева из города Осиповичи в Могилевской области, которая работает намотчиком рулонов на местном заводе, благодаря выигранным 20 000 рублей сможет наконец закончить ремонт в своем доме.

Елена Зиновьева из Осиповичей узнала о победе прямо накануне дня рождения!
Елена Зиновьева из Осиповичей узнала о победе прямо накануне дня рождения!

- Это для нас большая радость, деньги нам очень кстати, очень! Тем более что у меня день рождения 18 января. Так приятно, что именно в это время мне так повезло! - признается победительница.

Елена Зиновьева играет с самого начала. Но удача долго испытывала ее терпение.

- Я уже смирилась с тем, что я невезучая. И тут этот выигрыш! У нас в доме закончился сахар, и мы с мужем решили заехать в магазин "Хит!". Конечно, прихватили еще того-сего, в целом получилось 6 игровых кодов. И надо же - повезло!

"На море побываю впервые!"

Пока главные везунчики 137-го тура думают, как распорядиться кругленькими суммами, еще 20 победителей в эти дни размышляют... кого пригласить с собой на море! Именно столько туров на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * в Египте по системе "все включено" было разыграно 14 января. В числе счастливчиков - Антон Чешкин, студент из Минска.

Антону Чешкину из Минска удачу долго ждать не пришлось - парень участвует в игре всего второй тур!
Антону Чешкину из Минска удачу долго ждать не пришлось - парень участвует в игре всего второй тур!

- Играю буквально второй тур. В "Евроопт" захожу практически каждый день. Устраивает и ассортимент, и цены. И такие призы разыгрываются еще! - с улыбкой рассказывает парень. - Конечно, сказать, что я был удивлен, это ничего не казать. Собираюсь в Египет теперь, думаю, кого взять в компанию. Впервые побываю на море, так что планы на отдых грандиозные!

Как насчет больших денег и отдыха в роскошных Эмиратах? Следующий розыгрыш - 28 января!

Следующий розыгрыш - 28 января! Победителей ждут большие деньги и отдых в роскошных Эмиратах!
Следующий розыгрыш - 28 января! Победителей ждут большие деньги и отдых в роскошных Эмиратах!

Этот январь приносит море побед! Уже 28 января, состоится розыгрыш 138-го тура игры "Удача в придачу!". Победителей ждут тысячи призов, в том числе 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей и новое путешествие на море! На этот раз "Евроопт" разыграет 10 туров на двоих в роскошный отель BAB AL QASR BEACH RESORT & SPA 5* в Объединенных Арабских Эмиратах. Восточная сказка уже совсем скоро может обернуться реальностью для участников игры!

Восточная сказка уже совсем скоро может обернуться реальностью для участников игры!
Восточная сказка уже совсем скоро может обернуться реальностью для участников игры!

Совершайте покупки с "товарами удачи" с 13 по 26 января в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", а 28 января ровно в 18:20 включайте телеканал ОНТ или заходите на сайт evroopt.by и официальные странички "Евроопт" в социальных сетях - и ловите свою удачу в прямом эфире! Розыгрыш состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6.

Любая покупка может стать большой удачей! Возможно, Фортуна уже назначила встречу с вами?

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 137". Срок проведения: 30.12.2019 г. - 19.03.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3718 от 20.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 138". Срок проведения: 13.01.2020 г. - 02.04.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3724 от 04.01.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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