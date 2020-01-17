"У нас будет своя квартира!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят

Старый Новый год - прекрасный повод еще раз окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. И для тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка" этот день действительно превратился в чудесный праздник. 14 января они стали победителями 137-го тура игры "Удача в придачу!" и обладателями денежных призов, а также путешествий на двоих в солнечный Египет!

А всего через день, 16 января, в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где находится студия игры "Удача в придачу!", главным счастливчикам уже были вручены их призы. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Кто получил самые желанные "подарки под елку"? Крупный приз в 50 000 рублей выиграла официантка Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка Дзержинского района. Богаче на 40 000 рублей стала бухгалтер Анна Таболина из Минска. 30 000 рублей достались столичной пенсионерке Нонне Тропиной. А 20 000 рублей теперь принадлежат Елене Зиновьевой из города Осиповичи, которая работает намотчиком рулонов на заводе.

Выигранные суммы помогут победителям исполнить давние мечты!

"Это просто какое-то волшебство!"

Квартирный вопрос волнует многих. А вот официант Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка, что расположена в Дзержинском районе Минской области, свой квартирный вопрос, считай, уже решила!

Раньше Екатерина Лукашевич из деревни Вязанка выигрывала только 5 рублей. На этот раз "пятерочка" получилась с четырьмя нолями!

- 50 000 рублей - это очень большая сумма! У меня двое маленьких детей, сейчас живем у мамы, сестра тоже с нами. Так что настоящее общежитие у нас, семейного типа, - смеется она. - И так здорово получилось - хороший взнос будет на собственную квартиру, уже присматриваю в Фаниполе!

Не зря Екатерина год за годом участвовала в игре "Удача в придачу!".

- Очень давно играю. Ездили даже в оптовый магазин на минском кольце, а потом у нас в Фаниполе "Евроопт" открыли, теперь постоянно там покупки делаем. Почему "Евроопт"? Цены приятные, и есть такая игра, как "Удача в придачу!". У меня дети всегда берут "товары удачи", может быть, благодаря им и выиграла такую сумму. Раньше были выигрыши - "пятерочки" несколько раз. А тут сразу четыре ноля добавилось! Такая хорошая "пятерочка" получилась!

Удачными для Екатерины Лукашевич стали покупки к новогодним и рождественским праздникам.

Екатерина Лукашевич: "Хороший взнос будет на собственную квартиру, уже присматриваю в Фаниполе!"

- Покупала к праздничному столу вкусняшки всякие: шоколад, ананас консервированный в салат… Не ждала, не гадала, и тут бабах - 50 тысяч! Так неожиданно, это просто какое-то волшебство новогоднее!

"Смотрю на экран: моя фамилия!"

Свой "подарок под елку", сумму в 40 000 рублей, получила и Анна Таболина, бухгалтер в частной компании из Минска. Как оказалось, два года назад она уже выигрывала 500 рублей в игре "Удача в придачу!". Продолжила участвовать - и не зря!

Минчанка Анна Таболина купит машину, о которой давно мечтала!

- Мы с сыном пришли из поликлиники, включили телевизор. Как раз был розыгрыш призов, 40 000 рублей, - рассказывает победительница. - Смотрю на экран: моя фамилия! Немножко не по себе стало, думаю, господи, хоть бы повезло! И тут мои цифры!

Как признается Анна Таболина, она долго не могла прийти в себя: бросало то в жар, то в холод.

- Если честно, не помню даже, что брала в этом туре. Покупка была большая, в районе 100 рублей. По-моему, там были кофе, кукуруза, оливки, масло, конфеты… Кодов получилось много. Уже очень давно мечтала о машине, копила на это деньги, и вот удача повернулась в мою сторону!

"Помогу сыну, у него многодетная семья"

История Нонны Тропиной, пенсионерки из Минска, о том, что выиграть можно в любом возрасте. Главное, не забывать дать удаче шанс.

Удаче все возрасты покорны! Минчанка Нонна Тропина выиграла 30 000 рублей в 83 года!

- Мне уже 84-й год. Честно говоря, в "Евроопт" хожу не то, чтобы очень часто, но каждый раз обязательно беру "товар удачи". В прошлый раз выиграла сертификат на 10 рублей и на всю эту сумму взяла "товары удачи". Брала кофе, себе и сыну, и внукам зефир. Получилось 5 кодов.

Один из этих игровых кодов и стал счастливым для бабушки и ее семьи. Благодаря выигрышу 30 000 рублей Нонна Тропина сможет помочь сыну.

- У сына трое детей, а живут они в маленькой квартире. Конечно, это хорошая ему помощь будет для решения жилищного вопроса, - радуется победительница.

"Наконец-то закончим ремонт в доме!"

А Елена Зиновьева из города Осиповичи в Могилевской области, которая работает намотчиком рулонов на местном заводе, благодаря выигранным 20 000 рублей сможет наконец закончить ремонт в своем доме.

Елена Зиновьева из Осиповичей узнала о победе прямо накануне дня рождения!

- Это для нас большая радость, деньги нам очень кстати, очень! Тем более что у меня день рождения 18 января. Так приятно, что именно в это время мне так повезло! - признается победительница.

Елена Зиновьева играет с самого начала. Но удача долго испытывала ее терпение.

- Я уже смирилась с тем, что я невезучая. И тут этот выигрыш! У нас в доме закончился сахар, и мы с мужем решили заехать в магазин "Хит!". Конечно, прихватили еще того-сего, в целом получилось 6 игровых кодов. И надо же - повезло!

"На море побываю впервые!"

Пока главные везунчики 137-го тура думают, как распорядиться кругленькими суммами, еще 20 победителей в эти дни размышляют... кого пригласить с собой на море! Именно столько туров на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * в Египте по системе "все включено" было разыграно 14 января. В числе счастливчиков - Антон Чешкин, студент из Минска.

Антону Чешкину из Минска удачу долго ждать не пришлось - парень участвует в игре всего второй тур!

- Играю буквально второй тур. В "Евроопт" захожу практически каждый день. Устраивает и ассортимент, и цены. И такие призы разыгрываются еще! - с улыбкой рассказывает парень. - Конечно, сказать, что я был удивлен, это ничего не казать. Собираюсь в Египет теперь, думаю, кого взять в компанию. Впервые побываю на море, так что планы на отдых грандиозные!

Как насчет больших денег и отдыха в роскошных Эмиратах? Следующий розыгрыш - 28 января!

Следующий розыгрыш - 28 января! Победителей ждут большие деньги и отдых в роскошных Эмиратах!

Этот январь приносит море побед! Уже 28 января, состоится розыгрыш 138-го тура игры "Удача в придачу!". Победителей ждут тысячи призов, в том числе 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей и новое путешествие на море! На этот раз "Евроопт" разыграет 10 туров на двоих в роскошный отель BAB AL QASR BEACH RESORT & SPA 5* в Объединенных Арабских Эмиратах. Восточная сказка уже совсем скоро может обернуться реальностью для участников игры!

Восточная сказка уже совсем скоро может обернуться реальностью для участников игры!

Совершайте покупки с "товарами удачи" с 13 по 26 января в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", а 28 января ровно в 18:20 включайте телеканал ОНТ или заходите на сайт evroopt.by и официальные странички "Евроопт" в социальных сетях - и ловите свою удачу в прямом эфире! Розыгрыш состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6.

Любая покупка может стать большой удачей! Возможно, Фортуна уже назначила встречу с вами?

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 137". Срок проведения: 30.12.2019 г. - 19.03.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3718 от 20.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 138". Срок проведения: 13.01.2020 г. - 02.04.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3724 от 04.01.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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