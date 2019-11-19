У некоторых наблюдателей возникали проблемы с трактовкой закона - председатель облизбиркома

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из наблюдателей в Гродненской области вольно трактовали законодательство в свою сторону. Такое мнение высказал журналистам председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Владимир Хлябич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области во время выборов было зарегистрировано свыше 3,5 тыс. наблюдателей. "Это цифра без учета международных наблюдателей. Колоссальное количество для региона. Если применять удельные показатели, то на двух членов участковой избирательной комиссии приходился один наблюдатель. Были ли проблемы? У нас проблем с наблюдателями не было. А вот у некоторых из них возникли проблемы с вольной трактовкой законодательства в свою пользу", - отметил Владимир Хлябич. Он подчеркнул, что порой наблюдатели свой статус трактовали как вседозволенность и пытались вмешаться в работу участковой избирательной комиссии.

"А на участке есть один хозяин - председатель комиссии, который работает в соответствии с законодательством. Если есть замечания, председатель к ним прислушивается, если замечания надуманные - отвергает", - продолжил Владимир Хлябич. Он рассказал, что некоторых наблюдателей приходилось одергивать и успокаивать.

В окружные избирательные комиссии, областную избирательную комиссию от кандидатов депутаты и избирателей жалоб о существенных нарушениях избирательного процесса не поступало. "Были какие-то мелкие недочеты, ряд недовольных наблюдателей. Некоторые из них идут на выборы с позитивом и небольшие шероховатости процесса решают вместе с председателем, а другие заряжены на негатив. И, соответственно, все, что делает комиссия, воспринимается негативно", - рассказал Владимир Хлябич.

В Гродненской области было образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотировались 60 кандидатов. Членами избирательных комиссий были выбраны более 7 тыс. человек. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков, 40 участков открылись в основной день голосования, 17 ноября.

Выборы состоялись во всех 13 избирательных округах региона. Явка по Гродненской области составила 79,04%. Досрочно проголосовали 36,5% избирателей. Избраны 13 депутатов, трое из них со стажем, они работали в парламенте шестого созыва. Впервые из четырех депутатов, избранных в Гродно, все четверо - представительницы прекрасной половины человечества.-0-