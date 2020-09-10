У оппонентов власти нет задачи участвовать в правовом политическом процессе - Шпаковский

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусской оппозиции нет задачи участвовать в правовом политическом процессе. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ выразил политолог Александр Шпаковский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нет задачи участия в легальном правовом политическом процессе. Стоит задача свержения власти. Она может трансформироваться: прошел месяц - появилось понимание, что лобовой атакой белорусскую власть не вышибить из седла, поэтому начались предложения какого-то диалога, переговоров, партию хотят создавать. В первые дни никто об этом не говорил, слоган был один: "Уходи". Даже о новых выборах никто не говорил", - отметил Александр Шпаковский.

Он обратил внимание еще на одну стратегию оппонентов власти: запугивание всех, кто поддерживает действующего Президента и кто пытался сохранить покой и порядок в стране. "Есть статья закона, текст служебной присяги, в соответствии с которыми сотрудники правоохранительных органов должны охранять закон и порядок. Ночью человек имеет право попасть домой, он не должен проходить через какие-то баррикады. Это мое твердое убеждение, - подчеркнул политолог. - Говорить о том, что эти люди (протестующие. - Прим. БЕЛТА) имеют право парализовать жизнь города, на мой взгляд, просто абсурдно".-0-