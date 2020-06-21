У санитарной авиации в Беларуси есть будущее - Богдан

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть перспективы для развития санитарной авиации. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Елена Богдан рассказала, что около пяти лет назад Министерство здравоохранения совместно с МЧС разработало нормативные документы и закупило оборудование для большого вертолета. Он может использоваться во время массовых медицинских мероприятий для транспортировки достаточно большого количества пациентов. На прошлой неделе возникла подобная необходимость, правда, доставлять по воздуху понадобилось только одного пациента из Гродно в Минск. Пациент, которого перевезли в столичную в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), является работником подстанции "Гродно" филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго", где в результате взрыва в агрогородке Гожа разрушилось здание рядом с синхронным компенсатором. Для этого, по словам заместителя министра, использовали так называемый геликоптер, который позволяет транспортировать только одного пациента.

"Будущее у этого подхода есть", - заметила Елена Богдан, комментируя перспективы использования авиации для транспортировки пациентов. При этом она заметила, что какое-то время в нашей стране не перевозили больных по воздуху, поскольку появились необходимые реанимобили. Со временем практику транспортировки пациентов по воздуху решили возобновить.

"У нас уже в течение пяти лет есть специально подготовленная бригада, которая может подниматься в воздух и оказывать медицинскую помощь во время перелета: здесь есть свои тонкости за счет смены высот. Поэтому появление у нас геликоптера и возможностей маленького вертолета, который садится в непосредственной близости от наших учреждений, - это наше будущее", - подчеркнула замминистра.-0-