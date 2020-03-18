У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы

18 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. У военнослужащих внутренних войск и сотрудников Департамента исполнения наказаний МВД появятся индивидуальные видеорегистраторы. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020-2021годах планируется закупить индивидуальные видеорегистраторы для военнослужащих, выполняющих надзор за осужденными в исправительных учреждениях, - отметил Юрий Назаренко. - Это позволит документировать действия войсковых нарядов контролеров и администрации ИК, фиксировать нарушения режима содержания осужденными и давать им правовую оценку".

Юрий Назаренко добавил, что в 2019 году не было попыток побега осужденных из исправительных колоний. По его словам, все исправительные учреждения имеют современные инженерно-технические средства охраны. "Вся работа, которая была построена на недопущении побегов из мест лишения свободы, дает свои результаты. Это достигается в том числе благодаря тесному взаимодействию с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел", - сказал он.

18 марта исполняется 102 года с Дня образования внутренних войск МВД Беларуси.-0-