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19 июня 2020, 08:30

"У всех глаза сразу стали по два рубля!" Кому на этот раз повезло выиграть суперпризы от "Евроопт"?

Суперпризы 143-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6
Суперпризы 143-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6

Уже пятый год игра "Удача в придачу!" исполняет самые заветные мечты белорусов по всей стране. За это время обладателей нашли более 3 000 000 призов! Победителями стали свыше 1 200 000 покупателей!

В 143-м туре, который длился четыре недели, было разыграно более 7 000 денежных призов. А во вторник, 16 июня, каждый игровой код тура испытал удачу во второй раз - в розыгрыше суперпризов!

Кому улыбнулась фортуна? 100 000 рублей выиграла мама в декретном отпуске Ольга Гутырчик, из Жодино. Сумма в 50 000 рублей досталась программисту Михаилу Зую из Гродно. На 40 000 рублей повезло пенсионерке Валентине Томашевич из Орши. А 30 000 рублей выиграла продавец-консультант Екатерина Баран из Минска.

Уже в четверг, 18 июня, крупные денежные суммы вручили счастливчикам в столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!".

А мы расспросили у победителей, какие мечты они исполнят первым делом!

"У всех глаза сразу стали по два рубля!"

У Ольги Гутырчик из Жодино, что в Минской области, трое детей. Сейчас с младшей дочкой она как раз в декретном отпуске. Так что куда потратить главный приз 100 000 рублей не сомневалась ни секунды - на детей!

- Хотели поменять машину, купить побольше, чтобы помещались коляска младшей дочки и велосипед, а то у нас сейчас маленькая, старенькая. Мечтали об этом уже давно, но никак не могли себе раньше позволить. И, конечно, есть жилищный вопрос, потому что у меня два почти взрослых сына, старший учится в техникуме, средний закончил девять классов, хочется им на будущее помочь. А еще, стыдно признаться, за свою жизнь я нигде не отдыхала, никуда не выезжала. Так что часть денег отложим на будущий отдых на море!

Новая машина, жилищный вопрос, отдых на море… У многодетной мамы в декрете Ольги Гутырчик из Жодино большие планы на 100 000 рублей!
Новая машина, жилищный вопрос, отдых на море… У многодетной мамы в декрете Ольги Гутырчик из Жодино большие планы на 100 000 рублей!

К игре "Удача в придачу!" семья присоединилась, когда все только начиналось.

- Всегда смотрю, если из "товаров удачи" есть что-то мне нужное - беру, - делится своим принципом игры Ольга. - Вообще "Евроопт" мне нравится тем, что выбор очень большой: пришел, купил, что нужно, и ушел. У меня маленький ребенок, и это важно. Всегда есть смеси и пюрешка. И хозтовары, и продукты, все, что нужно.

И все же в свою удачу многодетная мама поверила не сразу - раньше ее максимальным достижением в игре были призы в несколько рублей.

Ольга Гутырчик: "Сидим с мамой и папой во дворе, и тут такая новость. У всех глаза сразу стали по два рубля"
Ольга Гутырчик: "Сидим с мамой и папой во дворе, и тут такая новость. У всех глаза сразу стали по два рубля"

- Еще как раз в деревню к родителям уехала. Сидим с мамой и папой во дворе, и тут такая новость. У всех глаза сразу стали по два рубля, - со смехом вспоминает Ольга. - По жизни ничего не выигрывала, поэтому, когда услышала про сто тысяч, подумала, что точно меня разыгрывают. Но когда посыпались звонки и сообщения, поняла, что это правда!

"Обычно заказы делает супруга, а тут впервые решили использовать мою карточку "Е-плюс"

А вот Михаил Зуй из Гродно выигрыш 50 000 рублей встретил поистине невозмутимо. Как и положено обладателю технической профессии - он программист. Впрочем, как оказалось, это был первый шок от новости!

Михаил Зуй, программист из Гродно: "Этот выигрыш, считай, половина нашей будущей квартиры. Да и автомобиль уже пора бы обновить..."
Михаил Зуй, программист из Гродно: "Этот выигрыш, считай, половина нашей будущей квартиры. Да и автомобиль уже пора бы обновить..."

- Все вышло так неожиданно, я даже не успел понять, что происходит, - признается он. - Конечно, 50 000 рублей - это приличная сумма! Жилищный вопрос для нашей семьи сейчас самый актуальный, мы живем в съемном. И этот выигрыш, считай, половина нашей будущей квартиры в Гродно. Да и автомобиль уже пора бы обновить...

Кстати, удачной для Михаила стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

- Доставкой мы пользуемся постоянно, с момента ее открытия. Нравится, что не надо ходить в магазин, стоять в очередях. Все подряд покупаем, что нужно. Тем более это удобно, потому что у нас есть маленький ребенок, а летом ждем еще одного. Обычно заказы делает супруга, а тут впервые решили использовать мою дисконтную карточку "Е-плюс". И оказалось, что в нашей семье я удачливый! - улыбается победитель.

Кстати, это уже далеко не первый раз, когда покупки, сделанные онлайн, приносят суперпризы в игре "Удача в придачу!". В копилке призов онлайн-покупателей 6 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

"Все надо мной смеялись, что это лохотрон, а я говорила: это беспроигрышный вариант!"

У Валентины Томашевич из Орши в Витебской области любимая ягода теперь - клубника. Ведь именно за прополкой клубничной грядки ее застала удача. А первым "урожаем" стали 40 000 рублей!

Валентина Томашевич, пенсионерка из Орши: "Семья у нас большая, дружная: сын и дочка, пятеро внуков. Есть кому помочь!"
Валентина Томашевич, пенсионерка из Орши: "Семья у нас большая, дружная: сын и дочка, пятеро внуков. Есть кому помочь!"

- Очень давно играю, родные смеются: лохотрон. А я им отвечаю: почему лохотрон? Продуктов наберу, мы все кушаем. Это же беспроигрышный вариант! Я козерог, по натуре такая упертая, - делится своей историей Валентина Сергеевна. - Честно сказать, до сих пор не могу в себя прийти: столько эмоций, радости!

Как рассказывает Валентина Томашевич, всю свою жизнь она проработала на швейной фабрике. И уже на пенсии судьба решила побаловать ее таким сюрпризом!

Как распорядится 40 000 рублей, победительница уже решила:

- Семья у нас большая, дружная: сын и дочка, пятеро внуков. Дочка - медик, у них сейчас трудное время. Внучка окончила 10 классов, тоже хочет в медуниверситет поступать. В Москве двое внуков, в Минске внучка. Есть кому помочь. А что для себя? Ну, квартира у меня есть, окна поменяла... Лишь бы здоровье было.

"Мы как раз с мужем шутили: надо выиграть деньги, чтобы машину купить!"

О том, что мечтам свойственно сбываться, знают все. Но о том, как можно ускорить этот процесс, точно знает Екатерина Баран, продавец-консультант из Минска, выигравшая 30 000 рублей.

Екатерина Баран, продавец-консультант из Минска, теперь точно знает: мечты сбываются!
Екатерина Баран, продавец-консультант из Минска, теперь точно знает: мечты сбываются!

- Мы давно хотели поменять машину, но никак не получалось насобирать нужную сумму. И вот как раз вечером накануне дня розыгрыша в шутку с мужем начали обсуждать нашу мечту: ой, надо выиграть завтра деньги, чтобы наконец купить автомобиль. Даже начали подходящий вариант искать. И назавтра, представьте, такое! - смеется Екатерина.

Эмоции у победительницы самые искренние и радостные. А в день выигрыша они просто зашкаливали!

- Я была в шоке, просто пищала от радости! Одно дело, когда читаешь, что где-то что-то происходит, и, может, даже сомневаешься, происходит ли вообще, а другое - когда тебе в прямом эфире говорят, что ты выиграл такие деньги! У меня давление, наверное, в 25 раз подскочило и не опускалось! Зато все мои знакомые знают теперь, что выиграть действительно можно. Я всем говорю: играйте и выигрывайте!

Новые суперпризы - 14 июля! Еще больше шансов на выигрыш!

Выиграть крупный приз может каждый, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается! Более того, с 15 июня в игре могут участвовать не только покупатели магазинов "Евроопт", дискаунтеров "Хит!" и интернет-гипермаркета "Е-доставка", но и покупатели онлайн-сервисов "ГиперМолл", "ХИТдоставка" и "Магия"! А значит, возможностей встретиться с удачей стало еще больше!

Суперпризы 144-го тура разыграют 14 июля. Победителей ждут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей! Претендовать на большие деньги будут все игровые коды, полученные за время тура: с 15 июня по 12 июля включительно.

Следующий розыгрыш суперпризов - 14 июля! Теперь в игре могут участвовать и покупатели онлайн-сервисов "ГиперМолл", "ХИТдоставка" и "Магия"!
Следующий розыгрыш суперпризов - 14 июля! Теперь в игре могут участвовать и покупатели онлайн-сервисов "ГиперМолл", "ХИТдоставка" и "Магия"!

Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

А каждые четыре дня участников игры ждут крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить по тому же адресу и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

А также каждые четыре дня своих обладателей будут находить более 1 000 денежных призов!
А также каждые четыре дня своих обладателей будут находить более 1 000 денежных призов!

Ближайший розыгрыш призов - уже 19 июня, а участие в нем примут игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" с 15 по 18 июня включительно. Так что не забудьте заглянуть за нужными покупками!

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждые четыре дня, а второй раз - в розыгрыше суперпризов 14 июля!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 144-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

Встретиться с удачей стало еще проще! Используйте свой шанс на победу! И ждите фортуну в гости!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 143". Срок проведения: 18.05.2020 г. - 06.08.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3776 от 29.04.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 144". Срок проведения: 15.06.2020 г. - 03.09.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3788 от 22.05.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76

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