Уборочная кампания, ввод новых объектов и работа предприятий - Заяц о развитии Могилевской области

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как в настоящее время развивается Могилевская область, рассказал председатель облисполкома Леонид Заяц в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Губернатор отметил, что Могилевская область уже готова к уборке зерновых культур. "Нынешнее состояние посева говорит о том, что уборочная кампания начнется в большинстве районов области в конце июля. Технический парк комбайнов к этому готов, мы его еще усилили, сейчас дополнительно закупаем у "Гомсельмаша" технику, таким образом, уменьшится нагрузка на одну машину. Все это позволит собрать урожай в оптимально сжатые сроки", - сообщил он.

По информации председателя облисполкома, в области увеличены посевные площади зерновых культур практически на 100 тыс.га. Почти в три раза увеличены посевы кукурузы.

Также Леонид Заяц отметил, что все отрасли промышленности в Могилевской области вышли на положительную динамику. "По итогам работы за 5 месяцев валовой региональный продукт обеспечен на уровне 98,3%, стоит задача в текущем году обеспечить выполнение этого показателя в объеме 102,5%. Проблемы, которые сегодня есть в мире, ослабевают, это чувствуется уже и на территории Могилевской области. Те предприятия, работа которых связана с внешними рынками, возобновляют свою деятельность и торговлю. Это касается и предприятий, занимающихся переработкой молока. Многие предприятия области увеличили свои финансовые показатели и выручку. Все это позволяет сделать вывод, что мы обеспечим страну продовольствием, продуктами питания и всем необходимым для нашего потребителя", - подчеркнул губернатор.

Председатель облисполкома поблагодарил Президента за продление до 2025 года действия основных положений указа №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития региона, повышения уровня жизни населения.

"Цель этой программы - вывести уровень жизни людей в регионе на среднеобластной показатель и по заработной плате и по условиям проживания. Достичь этого надо за пять лет, а начинаем эту работу уже с этого года. Так, надо увеличить объемы производства продукции растениеводства и животноводства, запланирован ввод ряда социальных объектов. В Славгороде уже вводится в эксплуатацию детский сад на 50 мест, в других регионах объекты будут строиться в соответствии с потребностями населения", - пояснил он. По словам губернатора, в области практически каждый месяц сдается в эксплуатацию по несколько объектов, постоянно ведется работа по улучшению качества дорог.-0-