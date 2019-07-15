Учащиеся из Беларуси и России соберутся в Смоленской области на турслет

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет с 16 по 21 июля в Демидовском районе Смоленской области, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Планируется, что в мероприятии примут участие 370 юношей и девушек (37 команд учащихся в возрасте от 14 до 17 лет) из 30 регионов России, всех областей Беларуси и Минска", - отметили организаторы.

В спортивную программу слета включены обязательные для участия личные и командные соревнования по спортивному ориентированию и туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма. Дополнительно в программу слета включены соревнования по скалолазанию и мини-ориентированию "Ориент-шоу". Будут проведены представления команд, конкурсы "Туристские навыки", краеведов, туристских газет. Запланированы вечера дружбы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии по историческим и памятным местам Смоленска. Победители, призеры и активные участники слета будут награждены памятными кубками, грамотами, дипломами и поощрительными призами.

Государственные заказчики мероприятия - Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России. Непосредственными организаторами определены Республиканский центр экологии и краеведения Минобразования Беларуси и Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Минпросвещения России.-0-