Учащимся, содержащимся под стражей в СИЗО, разрешат обучение

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским учащимся, находящимся в СИЗО, предоставят возможность для обучения. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.
По словам специалиста, иногда происходят случаи, когда белорусские учащиеся оказываются в СИЗО.
"Наладить образовательный процесс в следственных изоляторах предыдущая редакция кодекса нам не позволяла. Новая редакция говорит о том, что в следственных изоляторах появится возможность организовать обучение находящихся там учащихся. Порядок будет установлен отдельным законодательным актом", - отметила Александра Петрова.-0-