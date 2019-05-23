Перспективы расширения участия Беларуси в составе миссии Временных сил ООН обсуждались в Ливане

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита белорусской военной делегации в Ливан и Сирию обсуждались перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Визит делегации, которую возглавил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, проходил 21-23 мая.

Генерал-майор проинспектировал деятельность военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси, которые проходят службу в составе миссии Временных сил ООН в Ливане. На рабочих встречах с руководством миссии обсуждались вопросы повседневной жизнедеятельности белорусских военнослужащих, а также перспективы расширения участия республики в составе этой миссии. Руководство миссии отметило высокий уровень профессионализма и подготовки белорусских военнослужащих.

Фото Министерства обороны

Кроме того, состоялись встречи белорусской военной делегации с руководством вооруженных сил Ливана и Сирии, на которых поднимались вопросы состояния и перспектив развития двустороннего военного сотрудничества.-0-