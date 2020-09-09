Участие детей во взрослых политических играх недопустимо - член нацкомиссии по правам ребенка

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие детей во взрослых политических играх недопустимо, заявил корреспонденту БЕЛТА член Национальной комиссии по правам ребенка, заведующий лабораторией проблем воспитания личности Национального института образования Анатолий Глинский.

"В Беларуси есть закон "О правах ребенка", который направлен на обеспечение физического, нравственного и духовного здоровья детей. В нем есть статьи 9-я, 17-я. В ст.9 речь идет о психологическом насилии. Я считаю, участие детей во взрослых политических играх это своего рода насилие над психикой ребенка. В ст.17 говорится о том, что родители должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка. А участие в несанкционированных митингах и шествиях не несет для детей никакого воспитательного посыла. Мы видим, что происходит на таких митингах. Сленг, который там раздается, взаимоотношения взрослых, то, как они себя ведут, не есть пример для ребенка", - отметил Анатолий Глинский.

Член комиссии напомнил, что в этом учебном году в школах активизирует работу "Родительский университет". "Надо как можно больше родителей привлекать к работе "Родительского университета", к совместным мероприятиям родителей, детей и школы. Приглашать специалистов, чтобы они рассказали, что можно, а что нельзя делать с участием детей. Потому что многие, особенно молодые, "продвинутые" родители, этого не знают. Поэтому она с этим грудничком и ходит на митинги. Это для нее как защита, что ее с ним не тронут", - рассказал он.

Обращаясь к родителям, Анатолий Глинский подчеркнул: "Оградите детей от участия во взрослых играх. Есть крылатая фраза: дайте детству созреть в детстве. Отправьте лучше ребенка на занятия по интересам, в спортивные секции, пусть он использует это время для личностного развития".-0-