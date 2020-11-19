Участие молодежи в законотворческом процессе обсудили в БГУ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы участия молодежи в законотворческом процессе Беларуси рассмотрели во время круглого стола в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В качестве экспертов выступили: председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая и декан юридического факультета Татьяна Михалева. Участниками обсуждения стали студенты юридического факультета БГУ.

Круглый стол прошел во время проекта "Конституция Республики Беларусь: новый взгляд на Основной закон государства", реализуемого Союзом юристов юридического факультета БГУ. Проект стартовал два месяца назад и посвящен актуальным вопросам конституционного законодательства Беларуси. За этот период студенты университета обсудили предложения по изменению Конституции с руководством, студенческим активом БГУ, учеными, представителями Генеральной прокуратуры, Конституционного суда, депутатами Палаты представителей.

В ближайшее время планируются встречи с членами Совета Республики, представителями Администрации Президента, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований.-0-