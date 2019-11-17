Участие в выборах - это понимание ответственности за будущее своей страны - проректор БГУ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в выборах - это понимание избирателями ответственности за будущее своей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала проректор Белорусского государственного университета доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

"Участие в выборах сродни сопричастности общему делу. Это понимание того, что мы несем ответственность за будущее нашей страны. То, что люди активно участвуют в избирательной кампании, как раз и говорит о том, что они достигли такого уровня правосознания, когда уже не приемлют политический нигилизм", - сказала Ольга Чуприс.

По ее мнению, уровень гражданского сознания людей повышается. "Белорусские избиратели понимают значимость этого общественно-политического мероприятия и готовы в нем участвовать", - отметила профессор.-0-