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Общество
17 ноября 2019, 23:52

Участие в выборах - это понимание ответственности за будущее своей страны - проректор БГУ

Ольга Чуприс. Фото из архива
Ольга Чуприс. Фото из архива
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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в выборах - это понимание избирателями ответственности за будущее своей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала проректор Белорусского государственного университета доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

"Участие в выборах сродни сопричастности общему делу. Это понимание того, что мы несем ответственность за будущее нашей страны. То, что люди активно участвуют в избирательной кампании, как раз и говорит о том, что они достигли такого уровня правосознания, когда уже не приемлют политический нигилизм", - сказала Ольга Чуприс.

По ее мнению, уровень гражданского сознания людей повышается. "Белорусские избиратели понимают значимость этого общественно-политического мероприятия и готовы в нем участвовать", - отметила профессор.-0-

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