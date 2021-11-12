Участковые инспекторы будут проводить прием граждан по средам

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех общественных пунктах охраны правопорядка участковые инспекторы милиции будут проводить прием граждан по средам. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Начиная со следующей недели участковые инспекторы милиции будут вести еженедельный прием граждан каждую среду с 17.00 до 20.00. Ранее прием граждан проводился по четвергам. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел", - рассказали в ГУВД.-0-