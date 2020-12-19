Участница автопробега "За единую Беларусь!": единство страны - наш приоритет

19 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Важно сохранить единство Беларуси. Такую точку зрения корреспонденту БЕЛТА выразила участница Республиканского автопробега "За единую Беларусь!" витебчанка Анна Ильинец.

Она сказала, что чувство патриотизма, стремление жить в стабильной и спокойной стране объединили самых разных людей, которые раньше даже не знали друг друга. "Нас много, и мы хотим уверенности в завтрашнем дне. Мы - за государство, за сильную страну, за мир", - сказала девушка.

Анна поделилась, что как раз накануне этой поездки сегодня автомобиль неожиданно сломался. Чтобы не отменять запланированное и быть в команде единомышленников, они втроем с друзьями арендовали автомобиль и все-таки участвовали в автопробеге.

А вечером вместе с друзьями в этот субботний вечер, после традиционного автопробега в поддержку стабильности, единства и независимости государства, в числе других она стала гостьей Дворца Независимости.

"Переполняют эмоции - это действительно очень красиво, здорово. Поражает, как все продумано и как прекрасно сделано. А тем более, что выполняли все это наши, белорусы. Молодцы! Горжусь страной, белорусами! Мы можем многое, когда мы вместе", - сказала Анна Ильинец.-0-