Участник автопробега "За единую Беларусь!": важно поддерживать стабильность и порядок в стране

19 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Очень важно поддерживать стабильность и порядок в стране. Это отметил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов и ​участник ​Республиканского автопробега "За единую Беларусь!" Николай Зарубицкий.

Он рассказал о том, что автопробеги проводятся с августа и вначале в них было немного человек, но постепенно это движение стало массовым и действительно масштабным. Люди присоединялись и продолжают присоединяться, что называется, по велению сердца, выступая за поддержание стабильности в стране, за единую и независимую Беларусь. Приезжают из разных уголков страны, чтобы выступить в поддержку государства, Президента, независимости.

​Николай Зарубицкий обратил внимание: "Запад вложил много усилий и средств в то, чтобы расшатать ситуацию в нашей стране. Им не удалось это сделать. Несмотря на такие нападки извне, государству удалось выстоять. Беларусь должна оставаться независмой".

Участники автопробегов объединены чувствами патриотизма, противостояния тому, чтобы разрушить созданное. Они призывают к сохранению стабильности.

После состоявшегося автопробега субботним вечером многие посетили Дворец Независимости, где для них была предусмотрена экскурсия. Гости ознакомились с залами Дворца, посмотрели, где проводятся официальные мероприятия, где работает Президент Беларуси Александр Лукашенко, где встречают высоких зарубежных гостей и принимаются важные государственные решения.-0-