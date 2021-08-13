Участник "Большого разговора" - Президент откровенно ответил на очень важные вопросы

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент откровенно ответил на очень важные вопросы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай - участник "Большого разговора с Президентом"."Прояснились некоторые моменты. Президент откровенно ответил на очень важные вопросы, которые сегодня есть в сердцах и умах многих граждан не только внутри страны, но и за рубежом. Мы прочувствовали этом вектор - на укрепление государственности, внешних границ, связей с теми, кто готов сотрудничать с нами и жить в мире, любви, благоденствии. Но в то же время мы готовы противостоять внешним угрозам", - сказал Алексей Талай.По его словам, каждый на своем месте должен вносить вклад в развитие страны. "Есть план действий. Президент в очередной раз тактично напомнил: каждый сейчас на своем месте должен отрабатывать повестку. Каждый должен работать по максимуму. Нельзя перекладывать всю ответственность на главу государства. Он может координировать, но работать должны все мы", - отметил паралимпиец.Алексей Талай подчеркнул, что страны Запада не хотят слышать голос Беларуси. "Нас никто не услышит. Мы все должны осознать, что они не успокоятся. Это их физика, их менталитет. Они не приемлют сильную страну и сильного лидера, - констатировал он. - То, как себя вели зарубежные журналисты, - ожидаемо. Одно и то же они талдычили, как будто сговорились. Но это редакционное задание. Мы должны понимать, что эти девчонки где-то сами марионетки, они не имеют своей воли. Они не журналистки в полном понимании этого слова. Это был политический заказ. Им надо было, чтобы эти мысли улетели в информационное поле и их стали цитировать другие СМИ. Это политический заказ. Сегодня здравомыслящие люди понимают, что нам объявлена война. И сегодня они воюют с нами средствами массовой информации, вот этими вбросами".-0-