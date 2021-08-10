Участник "Большого разговора с Президентом": впечатлил свободный и открытый формат встречи

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Открытый формат встречи и готовность отвечать на любые вопросы и обсуждать любые темы - одна из особенностей "Большого разговора с Президентом". Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал директор КУП "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" Сергей Мазайло, комментируя встречу главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Не в первый раз принимаю участие во встречах с Президентом, пресс-конференциях. "Большой разговор" в этом плане получился особенным, открытым и свободным. Несмотря на статус встречи, не было каких-то рамок, ограничений", - рассказал Сергей Мазайло. Он обратил внимание на состав участников, присутствие на встрече представителей известных западных СМИ.

"Еще одна особенность встречи - вопросы. Задать их мог каждый. Тема - любая. Что важно, на каждый из вопросов звучали обстоятельные, развернутые ответы. Понравились они или нет некоторым участникам мероприятия, дело другое. Как мы видели, один и тот же вопрос пытались задать несколько раз, хотя ответ на него прозвучал раньше", - отметил Сергей Мазайло. По его мнению, длительность встречи также обусловлена желанием Президента ответить на вопросы максимально широко. Важно и то, что в ответах хватало и эмоций, и юмора, что очень ценят журналисты.

Во время "Большого разговора с Президентом", по словам директора телерадиовещательного канала, обсудили едва ли не все насущные вопросы, касающиеся как внутренней повестки, так и внешней политики. "Изменение Конституции, санкции, взаимоотношения с соседними государствами, интеграция с Россией - по каждой из тем был дан обстоятельный ответ", - резюмировал Сергей Мазайло.-0-