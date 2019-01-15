Участниками благотворительной акции "Наши сердца - детям" стали более 9 тыс. ребят

15 января, Минск /БЕЛТА/. Участниками благотворительной акции "Наши сердца - детям" Белорусского детского фонда стали более 9 тыс. ребят, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор общественной организации Александр Трухан.

"28-я благотворительная акция "Наши сердца - детям" проходила с 13 декабря 2018 года по 10 января и является составной частью республиканской благотворительной акции "Наши дети". В результате более 9 тыс. детей получили подарки от Белорусского детского фонда, его областных и районных отделений, а также финансовую помощь на Br62,5 тыс. В частности, по многолетней традиции вместе с волонтерами и артистами мы посетили детские отделения больниц Минска, оказали помощь детям-сиротам в приобретении рождественских подарков, а детским домам семейного типа Минской и Могилевской областей - необходимого оборудования и бытовой техники", - рассказал Александр Трухан.

Мероприятия проекта были организованы во всех регионах. Так, Могилевское областное отделение фонда в седьмой раз провело благотворительный марафон "Согреем детские сердца", цель которого сбор средств и помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам, детям-инвалидам, а также приобретение медицинского оборудования и средств реабилитации для учреждений региона. "В Гомельской области подарки получили более 1 тыс. детей. В Гродненской были организованы праздники для больных ребят во всех отделениях областной детской больницы. Брестское областное отделение Белорусского детского фонда поздравило с Новым годом и Рождеством все 49 детских домов семейного типа, расположенных в регионе. В Минской области подарки к праздникам получили около 2 тыс. больных детей, детей-сирот и детей с инвалидностью", - отметил директор фонда.

Александр Трухан добавил, что большую помощь в поздравлении детей оказали волонтерские клубы "СЛОН" Белорусского государственного университета культуры и искусств, "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка".-0-