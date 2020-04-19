Участниками форума БГПУ станут студенты и магистранты из 13 стран

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего" пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка с 20 по 29 апреля во время декады студенческой науки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Крупнейшее мероприятие декады включает в себя 11 международных научно-практических конференций, которые состоятся на факультетах и в институтах университета. Участниками форума станут студенты и магистранты из 13 стран - Беларуси, России, Литвы, Латвии, Армении, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Китая, Польши и Германии. Свои разработки также представят учащиеся средних школ, гимназий, колледжей.

В поле зрения молодых исследователей - современные подходы к обучению и воспитанию детей разного возраста и с особенностями психофизического развития, вопросы методики преподавания различных учебных дисциплин в учреждениях образования. Большое внимание будет уделено физическому воспитанию, формированию культуры здорового образа жизни. Также будут представлены научные и методические разработки в области социализации личности, рассмотрены психологические проблемы современных детей и молодежи.

Предполагается дистанционное либо заочное участие в международных научно-практических конференциях. Материалы конференций будут опубликованы в электронных сборниках. Лучшие исследования войдут в печатный сборник "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего".-0-