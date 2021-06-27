Участниками республиканского слета юных спасателей-пожарных в "Зубренке" стали 6 команд

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками XXIV Республиканского слета юных спасателей-пожарных в "Зубренке" стали шесть команд, сообщили БЕЛТА в МЧС.

На протяжении нескольких месяцев по всей стране проходили слеты самых активных участников Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которые боролись за право представлять свой регион на республиканском слете в "Зубренке". Сегодня БМООСП - одна из крупнейших молодежных организаций, действующих во всех регионах Беларуси. По всей стране действуют областные и районные (городские) отделения, которые дают возможность более чем 150 тыс. юношей и девушек получать знания в области безопасности жизнедеятельности, проводить интересно время, находить новых друзей и единомышленников.

"140 юных спасателей со всех уголков Витебской области сошлись в битве за звание лучшей команды юных спасателей. Все участники выступили на достойном на уровне, и однозначно выделить победителя для жюри оказалось не так легко. Продемонстрировать свои знания по безопасности жизнедеятельности ребята смогли в конкурсе "Знатоки". Насколько команда слажена и сплочена - "Боевом развертывании". В конкурсе "Смотр строя" жюри оценивало ребят не только за правильность выполнения команд и умение двигаться строем, но и обращало внимание на внешний вид участников", - рассказали в ведомстве.

По результатам всех конкурсных испытаний лучшей стала команда "Невеселый огонек", представляющая Октябрьскую среднюю школу Витебского района.

За право представлять Могилевскую область на республиканском слете соревновались 10 команд. Юные спасатели демонстрировали свои ловкость, силу, умения, знания и креатив в шести конкурсах. "Важной частью слета является конкурс "Знатоки ОБЖ". Знания, полученные ребятами в ходе подготовки к нему, станут достойной опорой и в повседневной жизни. Самым зрелищным был конкурс "Сводно-полевые учения", в ходе которого ребята искали пострадавшего в задымленном помещении, ликвидировали последствия обрушения и проводили спасательные работы на поверхности воды. Борьба была жаркой, а судьи - беспристрастными. По итогам соревнования победителями стали юные спасатели из команды "Лайф" Могилевского района", - отметили в МЧС.

"В конце мая между командами районов столицы велась упорная борьба за звание лучших - по знаниям основ безопасности жизнедеятельности, поиску необходимой информации на просторах мировой сети, строевой подготовке, оказанию первой помощи. По итогам всех конкурсных этапов победу одержала команда Советского района Минска", - продолжили в ведомстве.

Юные спасатели Брестской области состязались в окрестностях деревни Новоселки в Кобринском районе. Первое место досталось команде Каменецкого района. А Гомельскую область на республиканских соревнованиях представят ребята из Речицкого района. Участниками слета из Минской области станет команда Несвижского района "Ястребы".

"Уже в сентябре команды встретятся в "Зубренке" на республиканском слете юных спасателей-пожарных и выяснят, кто из них достоин звания победителя", - подчеркнули в МЧС.-0-