Участниками ВНС станут наиболее авторитетные в своей отрасли люди - Шило

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками VI Всебелорусского народного собрания, которые представят систему здравоохранения, будут люди, наиболее авторитетные в своей отрасли. Об этом заявил сегодня председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, открывая заседание президиума, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегатами белорусского народного вече станет 41 член отраслевого профсоюза. Участники от БПРЗ представляют профсоюзные организации учреждений здравоохранения всех областей и Минска. В состав делегации от отраслевого профсоюза вошли руководители республиканских, областных и районных учреждений здравоохранения, доктора наук и профессоры, ректоры вузов, врачи - специалисты структурных подразделений, заведующие отделениями, средний медперсонал, а также юристы и экономисты - молодые перспективные специалисты и те, кто отдал медицине не одно десятилетие. Все они профсоюзные лидеры и активисты первичек.

Накануне в регионах в обкомах БПРЗ и Минском городском комитете состоялось выдвижение кандидатур участников Всебелорусского народного собрания, их обсуждение и утверждение.

Вячеслав Шило отметил, что на Всебелорусском народном собрании предстоит обсудить самый широкий круг важнейших вопросов жизни белорусского общества. Поэтому профсоюз здравоохранения должны представлять люди, которые глубоко понимают процессы, происходящие как в здравоохранении, так и в обществе в целом, и могут внести дельные предложения для совершенствования системы здравоохранения.

Лидер отраслевого профсоюза также выразил уверенность, что Всебелорусское народное собрание позволит наметить пути в развитии общества и системы здравоохранения, которые поспособствуют движению вперед.-0-