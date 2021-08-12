Участники "Большого разговора с Президентом" выступали от имени своих подписчиков - мнение

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники "Большого разговора с Президентом" выступали от имени своих подписчиков, читателей и слушателей. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА участница встречи Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества 9 августа ответственный секретарь Столинской районной газеты "Навіны Палесся" Татьяна Сеген.



"Вопросы, которые меня волновали, в основном были заданы. Участники диалога не только их поднимали, но и высказывали свое мнение, озвучивая точку зрения народа, - своих подписчиков, читателей, слушателей. Особенно, когда от западных журналистов поступал провокационный вопрос. Несмотря на то, что он был адресован Президенту, наши журналисты, блогеры, которые были в гуще событий, просили слово, чтобы ответить и рассказать о реальной ситуации в стране, как это было на самом деле. Это был эмоциональный порыв людей, которым надоела неправда. Я бы это так характеризовала", - поделилась Татьяна Сеген.



Она высказала даже сожаление, что из-за обилия вопросов, касающихся внешней политики, некоторые моменты внутренней повестки оказались не затронуты. Прежде всего журналист имеет в виду отрасль сельского хозяйства, которая интересна подписчикам районки. "Говорили о важных, я бы даже сказала высоких вещах, политической ситуации не только в Беларуси, но и других странах, но, мне кажется, людям было бы интересно узнать что-то, касающееся их повседневной жизни. Треть заявок, поданных на "Большой разговор", были от зарубежных СМИ. А их наши будни не волнуют, им нужна сенсация, хайп, на чем построить свою информацию", - отметила ответственный секретарь.



На подобной встрече с участием главы государства она была впервые. Говорит, коллеги два дня не давали проходу - интересовались впечатлениями. "Впечатлил формат разговора - он проходил непринужденно. Несмотря на высокий уровень мероприятия, был простой, доверительный диалог. Представители СМИ задавали самые разные вопросы, на которые Президент, я бы сказала, даже как-то по-домашнему отвечал - довольно откровенно, четко, с фактами, примерами. Это располагало. Несмотря на восьмичасовой диалог, до конца мероприятия тянулись руки из зала. Побывать там было интересно: услышать Президента не через экран телевизора, а вживую, увидеть работу своих коллег - для меня это был полезный опыт", - резюмировала Татьяна Сеген.-0-



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