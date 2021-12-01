Участники экскурсии во Дворец Независимости: масштабно и впечатляюще, гордимся Беларусью

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости с экскурсией сегодня вновь побывали гости - на этот раз студенты и преподаватели музыкальных образовательных учреждений в сфере культуры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многие из них впервые переступили порог этого величественного здания - символа белорусской государственности. Гости сразу же почувствовали сопричастность к историческим событиям, происходящим здесь. По восхищенным взглядам посетителей было сразу видно, что Дворец Независимости им очень нравится.

Действительно неподдельное восхищение всех гостей, в том числе и зарубежных, вызывает этот объект, созданный молодым суверенным государством.

Экскурсию провела пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая тепло всех поприветствовала. Искренне, очень интересно и эмоционально она рассказала, как создавался дворец, какие значимые для Беларуси, а также всего мира события здесь происходят. Она во время экскурсии поделилась подробностями истории не только самого дворца, а по сути, целого патриотического квартала, в котором он расположен.

Дворец Независимости по праву стал визитной карточкой Беларуси, ведь в его великолепно оформленных залах можно ощутить величие белорусского искусства и мастерства. Неспроста Александр Лукашенко гордится дворцом: в первую очередь потому, что в нем все сделано руками только белорусских строителей, художников и дизайнеров и практически полностью - из отечественных материалов.

Именно белорусскими специалистами выполнен интерьер, в котором воплотилось высокое мастерство, а подчас и истинные шедевры творчества. Охватывает гордость за своих соотечественников-созидателей, когда знакомишься с этой красотой. Белорусы могут все - такой вывод можно сделать, знакомясь с этим уникальным объектом.

По уже сложившейся традиции экскурсия началась с Зала торжественных церемоний, самой большой церемониальной площадки в стране. Кстати, именно здесь проходили две инаугурации Президента Беларуси (ранее эта процедура проводилась во Дворце Республики). Запоминающимися стали и торжественные балы, которые организовывали трижды. Чествуют здесь и олимпийцев.

В зале впечатляет все: от огромных эксклюзивных люстр отечественного производства до подаренных лидерами различных стран главе государства картин, а также мощных цитрусовых деревьев, также подарка Президенту.

Здесь же и история: почетные знамена времен БССР - символ достижений и успехов страны за выполнение и переполнение планов. Все это в современном молодом государстве сохранено и существенно приумножено. На противоположной стороне зала выставлена созданная по старинным технологиям копия слуцкого пояса, одного из важнейших элементов национального культурного достояния. К слову, подобное изделие находится также в рабочем кабинете Президента.

Во время экскурсии, конечно же, все делают фотосессию, ведь вернуться домой с селфи на фоне этой красоты - это обязательно.

Третьекурсница Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Данута Мазурова поделилась: "Невероятно масштабно, очень красивая архитектура. Здесь чувствуешь и масштабы государства, в котором столько талантов, способных созидать и творить. Я очень люблю свою родину. Моя профессия связана с танцем, в нем я также буду рассказывать о любимой Беларуси".

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