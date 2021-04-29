Участники из 13 стран представили свои разработки на форуме в БГПУ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги международного форума "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего". Он прошел во время Декады студенческой науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

"Форум проводится уже шестой год с целью обобщения и трансляции результатов научной работы молодых исследователей в области психолого-педагогических, социально-гуманитарных, естественных и физико-математических наук. Это проверенная временем инновационная площадка, аккумулирующая интеллектуальный потенциал наиболее мотивированных и креативных студентов, магистрантов, аспирантов, которые находятся в поиске путей решения актуальных научных проблем современности", - отметила проректор БГПУ по научной работе, доктор педагогических наук, профессор Анна Торхова.

Будучи крупнейшим мероприятием декады, форум включал 11 студенческих научно-практических конференций, участниками которых стали свыше 1190 человек из 13 стран. Это студенты, магистранты и аспиранты из Беларуси, России, Украины, Мордовии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Китая, Польши, Германии. Свои разработки представили также учащиеся средних школ, гимназий и колледжей.

Материалы конференций будут опубликованы в электронных сборниках и размещены на сайтах факультетов и институтов, в репозитории БГПУ. На всех студенческих научно-практических конференциях работали конкурсные комиссии, задачей которых было определить лучшие научные доклады. Исследования, отобранные комиссией, войдут в печатный сборник материалов форума и будут размещены в базе РИНЦ. Комиссией также обозначены победители и призеры форума. Авторы 34 сильнейших работ будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени.-0-